Курячі грудки на мангалі: рецепт для пікніка

Головне в цій страві - приготувати гарний маринад і не пересушити м'ясо. Тоді воно виходить соковитим та смачним. Курячі грудки на мангалі добре поєднуються зі свіжими овочами.
Інгредієнти
- куряча грудка
- 7 шт.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- гірчиця гостра
- 3 ст. л.
- кетчуп «Чилі»
- 1 упаковання
- приправа для шашлику
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Кожну грудку розріжте на дві частини, відріжте філе. Кожне філе накрийте харчовою плівкою і відбийте трохи потовщену частину.
- У мисці змішайте кетчуп, гірчицю, приправу, перець, посоліть.
- Філе змастіть маринадом і перекладете нарізаними кільцями цибулі. Поставте м'ясо маринуватися в холодильник на 1,5-2 години.
- Потім викладіть його на мангал. Смажте до готовності, перевертаючи решітку.
Поради:
- Готовність перевіряйте, проткнувши ножем край грудки, з якого має витікати прозорий сік.
- М'ясо можна маринувати і більше за часом.
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