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Курячі грудки на мангалі: рецепт для пікніка

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
115 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
428
Час на прочитання
1 хв
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Курячі грудки на мангалі: рецепт для пікніка

Курячі грудки на мангалі / Фото: Credits

Головне в цій страві - приготувати гарний маринад і не пересушити м'ясо. Тоді воно виходить соковитим та смачним. Курячі грудки на мангалі добре поєднуються зі свіжими овочами.

Інгредієнти

куряча грудка
7 шт.
цибуля ріпчаста
2 шт.
гірчиця гостра
3 ст. л.
кетчуп «Чилі»
1 упаковання
приправа для шашлику
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Кожну грудку розріжте на дві частини, відріжте філе. Кожне філе накрийте харчовою плівкою і відбийте трохи потовщену частину.
  2. У мисці змішайте кетчуп, гірчицю, приправу, перець, посоліть.
  3. Філе змастіть маринадом і перекладете нарізаними кільцями цибулі. Поставте м'ясо маринуватися в холодильник на 1,5-2 години.
  4. Потім викладіть його на мангал. Смажте до готовності, перевертаючи решітку.

Поради:

  • Готовність перевіряйте, проткнувши ножем край грудки, з якого має витікати прозорий сік.
  • М'ясо можна маринувати і більше за часом.

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Дата публікації
Перегляди
428
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