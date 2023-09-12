Соте з баклажанів: класичний рецепт

Особливість приготування цієї страви в тому, що овочі нарізаються більшими шматочками. Соте готується з баклажанів, болгарського перцю, цибулі та помідорів. Всі овочі обсмажуються, а потім заправляються спеціями, часником, зеленню та тушкуються разом.
Інгредієнти
- баклажани
- 700 г
- болгарський перець
- 3 шт.
- помідори
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 4 шт.
- часник
- 4 зубчики
- перець чилі
- 1 шт.
- паприка
- 1 ч. л.
- часник сушений
- 1 ч. л.
- коріандр мелений
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- 1 ч. л.
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- олія
- 40 мл
- свіжа петрушка
- 1 пучок
- Баклажани наріжте на великі шматочки. Посипте сіллю, перемішайте. Залишіть на 15 хвилин. Потім промийте під проточною водою та відтисніть.
- Болгарський перець очистіть, видаліть насіння, а потім, як і цибулю, наріжте помідори великими шматочками. Часник та перець чилі наріжте дрібно.
- Розігрійте на сковороді олію. Викладіть цибулю і обсмажте трохи на сильному вогні, перемішуючи.
- Додайте паприку, часник сушений, коріандр, перець чорний мелений. Посоліть. Закрийте кришкою та протушкуйте на слабкому вогні п'ять хвилин.
- Додайте баклажани. Перемішайте і тушкуйте ще 10 хвилин на слабкому вогні під закритою кришкою.
- Додайте болгарський перець, помідори, перець чилі, часник та цукор. Перемішайте. Продовжуйте тушкувати на повільному вогні ще 10 хвилин під закритою кришкою.
- Вимкніть вогонь і додайте дрібно нарізану зелень петрушки.
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