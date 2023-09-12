Категорія
Другі страви
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Соте з баклажанів: класичний рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
44 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
840
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Соте з баклажанів: класичний рецепт

Соті з баклажанів / Фото: Credits

Особливість приготування цієї страви в тому, що овочі нарізаються більшими шматочками. Соте готується з баклажанів, болгарського перцю, цибулі та помідорів. Всі овочі обсмажуються, а потім заправляються спеціями, часником, зеленню та тушкуються разом.

Інгредієнти

баклажани
700 г
болгарський перець
3 шт.
помідори
2 шт.
цибуля ріпчаста
4 шт.
часник
4 зубчики
перець чилі
1 шт.
паприка
1 ч. л.
часник сушений
1 ч. л.
коріандр мелений
1 ч. л.
перець чорний мелений
1 ч. л.
цукор
1 ст. л.
сіль
олія
40 мл
свіжа петрушка
1 пучок
  1. Баклажани наріжте на великі шматочки. Посипте сіллю, перемішайте. Залишіть на 15 хвилин. Потім промийте під проточною водою та відтисніть.
  2. Болгарський перець очистіть, видаліть насіння, а потім, як і цибулю, наріжте помідори великими шматочками. Часник та перець чилі наріжте дрібно.
  3. Розігрійте на сковороді олію. Викладіть цибулю і обсмажте трохи на сильному вогні, перемішуючи.
  4. Додайте паприку, часник сушений, коріандр, перець чорний мелений. Посоліть. Закрийте кришкою та протушкуйте на слабкому вогні п'ять хвилин.
  5. Додайте баклажани. Перемішайте і тушкуйте ще 10 хвилин на слабкому вогні під закритою кришкою.
  6. Додайте болгарський перець, помідори, перець чилі, часник та цукор. Перемішайте. Продовжуйте тушкувати на повільному вогні ще 10 хвилин під закритою кришкою.
  7. Вимкніть вогонь і додайте дрібно нарізану зелень петрушки.

Читайте також:

Рецепт канапки з паштетом із баклажанів

Рецепт канапки з паштетом із баклажанів

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
840
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація