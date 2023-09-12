Соте з баклажанів: класичний рецепт

Особливість приготування цієї страви в тому, що овочі нарізаються більшими шматочками. Соте готується з баклажанів, болгарського перцю, цибулі та помідорів. Всі овочі обсмажуються, а потім заправляються спеціями, часником, зеленню та тушкуються разом.