14-річна донька Кошового вперше показала свого бойфренда

Так, Варвара ще до початку повномасштабної війни почала зустрічатися з хлопцем.

Та дівчина не поспішала його показувати загалу. Якщо й публікувала знімки з ним, то приховувала його обличчя.

А це Варвара вирішила показати прихильникам свого бойфренда. Донька Кошового, яка нещодавно з мамою та сестрою повернулася з Болгарії до України, сходила з юнаком до кінотеатру. Так, вони були на прем’єрі стрічки "Посіпаки: Становлення лиходія". Звісно ж, Варвара з бойфрендом зробила селфі та поділилася ним в Instagram-stories.

Фото: kosshevayaa/Instagram

"Мій улюблений посіпака", - підписала фото Варя та додала смайлик у вигляді поцілунку.

Зазначимо, про стосунки Варвари мало що відомо. Донька Кошового лише раніше розповідала про певний типаж хлопців, які їй подобаються. Як виявилося, це корейці.

Нагадаємо, нещодавно у родині Євгена Кошового було свято. Євген зі своєю дружино Ксенією відсвяткували 15 річницю їхнього шлюбу.

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