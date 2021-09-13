16-річна донька Олі Полякової у мінісукні захопила образом ельфійки

Маша приміряла ельфійські вушка.

Старша донька співачки Олі Полякової Маша, яка нещодавно шокувала короткою зачіскою, зачарувала імпровізованою фотосесією.

Так, знаменитість приміряла образ ніжної ельфійки. Зірка запостила в Instagram світлину, на якій чуттєво позувала в чорній мінісукні та сонцезахисних окулярах. На світлині видно гострі вушка, як і в казкової істоти.

Маша Полякова в образі ельфійки / instagram.com/mashapolyakova

"Особисто я себе вже не уявляю без ельфійських вушок, а ви колись вживались в свій образ на стільки?" - поцікавилася у своїх фанів Маша.

Судячи з допису, дівчина часто ходитиме у такому образі. Адже їй явно сподобалось мати такий вигляд. Та й 16-річній Маші неабияк личать ельфійські вушка.

Хоча думки юзерів розділилися. Комусь сподобався новий образ зірки, а комусь – ні:

Неймовірно гарна!

Де ж вона гарна? Не смішіть!

Шикарна!

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