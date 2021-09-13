16-летняя дочь Оли Поляковой в мини-платье захватила образом эльфийки

Маша примерила эльфийские ушки.

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша, которая недавно шокировала короткой прической, очаровала импровизированной фотосессией.

Знаменитость примерила образ нежной эльфийки. Звезда запостила в Instagram фотографию, на которой чувственно позировала в черном мини-платье и солнцезащитных очках. На фотографии видно острые ушки, как и в сказочного существа.

Маша Полякова в образе эльфийки / instagram.com/mashapolyakova

"Лично я себя уже не представляю без эльфийских ушек, а вы когда-то вживались в свой образ настолько?" — поинтересовалась у своих фанатов Маша.

Судя по посту, девушка часто будет ходить в таком виде. Ведь ей явно понравилось так выглядеть. И 16-летней Маши изрядно подходят эльфийские ушки.

Хотя мнения пользователей разделились. Кому-то понравился новый образ звезды, а кому-то — нет:

Невероятно красивая!

Где же она красивая? Не смешите!

Шикарная!

Напомним, Лана Дель Рэй деактивировала свои учетные записи в соцсетях. Она опубликовала видеообращение, в котором объяснила причины своего решения.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку