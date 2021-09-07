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16-летняя дочь Оли Поляковой с дымом во рту шокировала короткой прической

16-летняя дочь Оли Поляковой с дымом во рту шокировала короткой прической

16-летняя дочь Оли Поляковой с дымом во рту шокировала короткой прической

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Маша временно изменила образ.

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша, которая раньше рассказывала о своих комплексах, удивила поклонников кардинальной сменой образа.

Юный блогер в своем Instagram поделилась снимками, на которых предстает с радикально коротким каре с голубым цветом волос. Причем на фото Мария, судя по дыму, что-то курит — или электронную сигарету, или кальян.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Мария поспешила успокоить поклонников, которые расстроились из-за того, что она срезала длинные роскошные волосы. Такой лук младшая Полякова подготовила для фестиваля комиксов и косплея Comic Con, который недавно посетила.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Многие из пользователей не оценили образ Маши:

  • Не понятно, что ты хочешь этими фото показать
  • Ужаснее ничего не видела
  • Ты что, куришь?
  • Образ не очень. Ранее была милой девочкой, а сейчас
  • Оля Полякова на минималках

Напомним, не так давно с дочкой Оли Поляковой произошел неприятный инцидент. Мария решила покататься обнаженной на водном скутере, и заглохла посреди водоема.

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