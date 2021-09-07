16-летняя дочь Оли Поляковой с дымом во рту шокировала короткой прической

Маша временно изменила образ.
Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша, которая раньше рассказывала о своих комплексах, удивила поклонников кардинальной сменой образа.
Юный блогер в своем Instagram поделилась снимками, на которых предстает с радикально коротким каре с голубым цветом волос. Причем на фото Мария, судя по дыму, что-то курит — или электронную сигарету, или кальян.
Мария поспешила успокоить поклонников, которые расстроились из-за того, что она срезала длинные роскошные волосы. Такой лук младшая Полякова подготовила для фестиваля комиксов и косплея Comic Con, который недавно посетила.
Многие из пользователей не оценили образ Маши:
- Не понятно, что ты хочешь этими фото показать
- Ужаснее ничего не видела
- Ты что, куришь?
- Образ не очень. Ранее была милой девочкой, а сейчас
- Оля Полякова на минималках
Напомним, не так давно с дочкой Оли Поляковой произошел неприятный инцидент. Мария решила покататься обнаженной на водном скутере, и заглохла посреди водоема.