Выломал дверь: в Николаеве сосед спас мальчика во время пожара

Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
В Николаеве на ул. Лазурная произошел пожар в квартире, где находился 12-летний мальчик.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Пожар возник в одной из комнат квартиры на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сосед выломал дверь в тамбур и помог мальчику выйти.
Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
От ГСЧС работало 2 единицы техники и 9 человек, дополнительно привлекались сотрудники полиции и медики.
Напомним, в Днепре спасли женщину, которая спала дома, когда среди ночи загорелся ее балкон, а впоследствии и комната. Женщину госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.