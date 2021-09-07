Выломал дверь: в Николаеве сосед спас мальчика во время пожара

Выломал дверь: в Николаеве сосед спас мальчика во время пожара

Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

В Николаеве на ул. Лазурная произошел пожар в квартире, где находился 12-летний мальчик.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Также читайте В Луганской области возник лесной пожар

Пожар возник в одной из комнат квартиры на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сосед выломал дверь в тамбур и помог мальчику выйти.

Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

От ГСЧС работало 2 единицы техники и 9 человек, дополнительно привлекались сотрудники полиции и медики.

Напомним, в Днепре спасли женщину, которая спала дома, когда среди ночи загорелся ее балкон, а впоследствии и комната. Женщину госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

Пожар в костеле Святого Николая вероятно вспыхнул во время репетиции на органе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку