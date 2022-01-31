30-річна "Міс США-2019" вистрибнула з вікна 60-поверхового хмарочоса

Дівчина залишила передсмертну записку.

Американська ведуча, адвокатка, модель, "Міс США-2019" Чеслі Кріст скоїла самогубство.

30-річна знаменитість вистрибнула з 9-го поверху своєї квартири у 60-поверховому хмарочосі у Нью-Йорку. Як стверджує поліція, Кріст наклала на себе руки. Востаннє її бачили на терасі 29 поверху.

За повідомленням New York Post, трагедія сталася 29 січня о 7:15 ранку. Жінку знайшли мертвою біля будівлі. Від отриманих травм вона померла на місці. Незадовго до самогубства у своєму Instagram Кріст опублікувала світлину, яку підписала: "Нехай цей день принесе тобі мир і спокій".

Також дівчина залишила передсмертну записку, у якій усе своє майно заповіла матері, колишній учасниці конкурсу краси, яка була коронована як місіс Північна Кароліна 2002 року. Джерела повідомили, що в записці не вказані мотиви дій Кріст.

"У спустошенні та великому горі ми розділяємо смерть нашої улюбленої Чеслі. Вона уособлювала любов і служила іншим, чи то як адвокат, який бореться за соціальну справедливість, як Міс США і як ведучу на EXTRA", — поділилися з джерелом члени сім'ї Кріст.

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