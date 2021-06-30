62-річна Мадонна показала повністю оголені груди

Співачка знялася для італійського Vogue.

Американська співачка Мадонна знялася у сміливій фотосесії.

Так, 62-річна зірка прикрасила сторінки італійського Vogue, де постала з повністю оголеними грудьми. Артистка приміряла декілька сексапільних вбрань. Зокрема, Медж позувала у шкіряних шортиках, рожевому топі в сіточку та корсеті. Також виконавиця змінила червону, рожеву та блакитну перуки. Добіркою гарячих світлин танцівниця поділилася у своєму Instagram.

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"Італійці роблять це краще", – написала зірка.

Фани співачки ледь не втратили дар мови. Ошелешені фоловери писали в коментарях, що Мадонна має ще порох у порохівниці.

Королева світу

Неймовірно сексуальна

Ти така гаряча

Богиня

Це буде гарячий випуск

Нагадаємо, днями Мадонна у вбранні з оголеними грудьми станцювала на столі у гей-клубі. Співачка епатувала своїм образом.

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