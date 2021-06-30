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У Дніпрі в шахту ліфта впала жінка: постраждала померла на місці

У Дніпрі в шахту ліфта впала жінка: постраждала померла на місці

Фото із соцмереж

Жінка впала в шахту ліфта на першому поверсі.

У Дніпрі в шахту ліфта впала 90-річна жінка. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Про це ТСН.ua повідомили в Дніпровському відділенні поліції.

Як з'ясувалося, нещасний випадок стався в одній з багатоповерхівок на проспекті Петра Калнишевського. На гарячу лінію "102" про інцидент повідомили медики, які приїхали на місце події. Виявилося, жінка впала в шахту ліфта на першому поверсі.

"За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок". Зараз триває судово-медична експертиза, за результатами якої буде встановлена ​​причина смерті жінки", — розповіли нам в пресслужбі Дніпровського відділення поліції.

Нагадаємо, що в Дніпрі дівчинка, яку розшукувало все місто, не хотіла повертатися додому. За словами волонтерів, дитину на вулиці побачили перехожі.

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