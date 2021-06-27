Мадонна у вбранні з оголеними грудьми станцювала на столі у гей-клубі

Мадонна у вбранні з оголеними грудьми станцювала на столі у гей-клубі

Співачка епатувала своїм образом.

Відома американська співачка Мадонна, яка не так давно захопила палкими знімками в білизні, продовжує епатувати своїми відвертими образами.

Так, днями 62-річна зірка виступила в одному з нью-йоркських гей-клубів з нагоди закінчення місяця, присвяченого ЛГБТ-спільноті.

Проте, попри те, що поп-королева заспівала лише дві пісні, її виступ надовго запам'ятався глядачам, оскільки влаштувала справжній перфоманс.

Зі знімків опублікованих у фотоблогу Медж, помітно, що виступала прямо на барній стійці в шкіряних міні-шортах, блакитній перуці і з практично оголеними грудьми.

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

Зазначається, що під час свого досить короткого концерту, їй вдалося зібрати понад 100 тисяч доларів, які будуть спрямовані на вирішення питань ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, не так давно Мадонна поділилася рідкісними кадрами з 90-річним батьком. Співачка з дітьми відсвяткувала ювілей тата.

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