Кіркорова прибрали з "чорного списку" Мінкульту

Раніше зазначалося, що артист виступав в окупованому Криму. Також він неодноразово висловлювався на підтримку режиму Путіна та закликав до силового розгону акцій прихильників опозиціонера Навального.

Російський співак Філіп Кіркоров потрапив до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Таке рішення ухвалив Мінкульт за поданням СБУ. 27 червня Філіпа Кіркорова виключили з "чорного списку" України та перестали вважати загрозою нацбезпеці.

Як повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України, включення та виключення російського співака до списку проводилися на підставі відповідних листів СБУ.

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"Відповідно до нового листа Служби безпеки України, з проханням відізвати попередній лист щодо включення Філіпа Кіркорова з попереднього переліку осіб, що загрожують національній безпеці України, - МКІП виключає Кіркорова з цього списку", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як причини включення, так і причини виключення Філіпа Кіркорова зі списку СБУ у своїх листах не зазначає.

Нагадаємо, 11 червня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист СБУ щодо включення до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіпа Бедросовича. Раніше до "чорного списку" Міністерства культури потрапив скандальний російський репер MORGENSHTERN.

Новини України: Кіркоров потрапив у "чорний список" через гастролі в окупованому Криму Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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