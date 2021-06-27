Киркорова убрали из "черного списка" Минкульта

Ранее отмечалось, что артист выступал в оккупированном Крыму. Также он неоднократно высказывался в поддержку режима Путина и призвал к силовому разгону акций сторонников оппозиционера Навального.

Российский певец Филипп Киркоров попал в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Такое решение принял Минкульт по представлению СБУ. 27 июня Филиппа Киркорова исключили из "черного списка" Украины и перестали считать угрозой нацбезопасности.

Как сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, включение и выключение российского певца в список проводились на основании соответствующих писем СБУ.

"Согласно новому письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова с предварительного перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, — МКИП исключает Киркорова из этого списка", — говорится в сообщении.

При этом, как причины включения, так и причины исключения Филиппа Киркорова из списка СБУ в своих письмах не отмечает.

Напомним, 11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо СБУ относительно включения в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Ранее в "черный список" Министерства культуры попал скандальный российский рэпер MORGENSHTERN.

Новости Украины: Киркоров попал в "черный список" из-за гастролей в оккупированном Крыму Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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