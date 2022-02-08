Аліна Гросу ніжно привітала коханого Полянського з річницею знайомства

Рівно три роки тому пара зустрілася на зніманнях кліпу.

Сьогодні, 8 лютого, виповнюється рівно три роки від дня знімань кліпу української співачки Аліни Гросу "Дико Любила Вову".

Саме на цих зніманнях вперше відбулася доленосна зустріч виконавиці з її бойфрендом, російським актором Романом Полянським. Як відомо, заради дівчини Полянський переїхав до України.

На честь річниці Аліна опублікувала у себе в instagram зворушливий пост:

"Три роки зі знімань "Дико Любила Вову". І три роки з того дня нашого знайомства. 1095 найдивніших і найцікавіших днів у моєму житті. І мільйони шалено душевних та дорогих серцю моментів", - підписала пост Аліна.

Символічно, що саме у третю річницю від дня знайомства, кліп та дуетна пісня Аліни та Романа "Чувство на кассетах" набрала три мільйони переглядів у YouTube.

Нагадаємо, що зараз пара готується до знімань кліпу на пісню "Виски". І як раніше повідомлялося, режисуватимуть відео Аліна та Роман.

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