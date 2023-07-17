Аліна Гросу у джинсовому образі засвітила пишний бюст і стрункі ніжки

Українська співачка Аліна Гросу продемонструвала стильний образ з деніму.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася новими світлинами. Аліна покрутилася перед дзеркалом у довгій джинсовій спідниці на ґудзиках і кофтинці з принтом, що імітує денім.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Обтислий топ з розрізом підкреслив пишний бюст співачки, а розріз на спідниці відкрив її довгі стрункі ніжки. Зухвалості образу додала синя бейсболка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

У підписі до світлин Гросу поділилася віршованими рядками про кохання. Фани припустили, що зовсім скоро почують їх у новій пісні артистки.

"Залюби, закохай. Забери і не відпускай, ти вже чуєш співають, навіть, зорі: "Забирай". Залюби, закохай, а я буду дівчинка-пай. Без тебе всі думки в мінорі, так і знай", - написала Аліна.

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