У Кривому Розі сталася смертельна ДТП: водій іномарки був напідпитку

В аварії загинув один чоловік.

Ввечері 16 липня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася аварія за участі двох іномарок і пасажирського автобуса. Є жертви ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції та в ДСНС.

Зазначається, що ДТП сталася на Широківському шосе у Кривому Розі. Попередньо, 49-річний водій позашляховика Toyota виїхав на зустрічну смугу. Там він допустив зіткнення з пасажирським автобусом та Skoda Fabia.

Внаслідок аварії 38-річний водій автомобіля Skoda від отриманих травм загинув на місці. Ще два пасажири іномарки - 7-річний хлопчик та 29-річна пасажирка, отримали травми. Їх шпиталізували. Також у лікарні опинився 48-річний водій іншого легковика.

Крім того, за даними обласної поліції, затримано водія Toyota. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці відкрили справу за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння".

Водій позашляховика, який вилетів на зустрічку в Кривому Розі, був у стані алкогольного сп’яніння. / Фото: ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

Як повідомлялося, на Кіровоградщині у ДТП потрапив рейсовий мікроавтобус. Зіткнулись два мікроавтобуси, один з яких - рейсовий. У результаті ДТП двоє загиблих, багато поранених.

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