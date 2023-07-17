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Британія запровадила санкції проти міністрів РФ через депортацію українських дітей

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Британія запровадила санкції проти міністрів РФ через депортацію українських дітей

Британія запровадила санкції проти міністрів Росії. / Фото: Getty Images

Британія оголосила про санкції у відповідь на примусову депортацію Росією українських дітей.

Велика Британія 17 липня анонсувало 14 нових антиросійських санкцій у відповідь на незаконну примусову депортацію РФ українських дітей.  

Про це йдеться на офіційному сайті британського уряду.

Як заявив міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі, санкції – це відповідь на спроби Росії знищити українську національну ідентичність.

До санкційного списку увійшли, зокрема Ксенія Мішонова, уповноважена з прав дитини в Московській області, міністерка культури Росії Ольга Любимова та міністр освіти Сергій Кравцов.

Любімова потрапила під санкції за підтримку політики та дій, які "дестабілізують Україну або загрожують територіальній цілісності", а інші, включно з Кравцовим, потрапили під санкції за участь у "програмі російського уряду з примусової депортації та перевиховання українських дітей".

Також під санкції потрапили російські пропагандисти, відповідальні за поширення пропаганди, що спрямована на розпалювання ненависті до України та її народу, включно з Антоном Красовським, колишнім ведучим Russia Today, який у прямому ефірі заявив, що українських дітей потрібно "топити та спалювати".

Там зазначили, що понад 19 000 українських дітей були примусово депортовані до Росії або на тимчасово контрольовану Росією територію.

Обмеження передбачають замороження активів та заборону на в'їзд до Великої Британії.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв вибухнув погрозами після "бавовни" на Кримському мосту.

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Дата публікації
Перегляди
225
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