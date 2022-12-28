Андрій Бєдняков отримав серйозну травму ноги: "Спорт – зло"

Ведучий травмувався під час занять спортом.
Телеведучий Андрій Бєдняков поділився з прихильниками сумною звісткою.
В Instagram-stories шоумен розповів, що серйозно травмував ногу, та показав декілька знімків. На одному з фото у Бєднякова видніється на правій нозі величезний набряк. Як пояснив Андрій, травму він отримав під час занять спортом. Щоправда, знаменитість вирішив не уточнювати деталей.
"Спорт – зло. Моя експертна думка", - жартома написав Бєдняков.
На іншому фото, яке шоумен опублікував у фотоблогу, видно, що права нога ведучого вже загіпсована.
"Беріть маркери, будете розписувати", - пожартував Андрій.
Нагадаємо, нещодавно ведучий показав, що зробили російські окупанти зі знаковим для нього місцем у його рідному Маріуполі. Загарбники хочуть зруйнувати у місті важливу споруду.
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