Андрій Данилко продав за рекордну суму легендарне авто Фредді Мерк'юрі

Вже відомо, на що будуть витрачені кошти.

Український співак та продюсер Андрій Данилко вчора, 5 листопада, продав легендарний Rolls-Royce, який належав Фредді Мерк'юрі.

Авто вдалося продати за чималу суму. Загалом, новий власник легендарного Rolls-Royce віддав 250 000 фунтів, а це 11 мільйонів гривень. Тим часом стартова ціна лота була в розмірі від 20 до 30 тисяч фунтів стерлінгів.

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"Машину придбали за 250 000 фунтів стерлінгів або 284 500 доларів, або 11 мільйонів гривень. Неймовірна сума, дуже щедрий донейшн, суттєва підтримка для нашої клініки і суттєвий внесок у віру у світлих людей", - йдеться в дописі клініки, куди музикант переказав гроші.

Всі гроші Андрій Данилко переказав на допомогу українцям, які постраждали від розв'язаної Росією війни. Зокрема, на кошти з продажу авто побудують центр реабілітації та протезування для дітей і дорослих.

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