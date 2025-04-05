Андрій Данилко показав себе 22-річного у Донецьку: продюсер Нікітін відреагував

Юрій Нікітін і Андрій Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

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Український шоумен Андрій Данилко, який виступає на сцені в образі Вєрки Сердючки, поділився архівною світлиною.

У своєму Telegram-каналі “Verkamania” артист оприлюднив фото, на якому постає у віці 22 років. За словами Данилка, знімок був зроблений під час його перебування у Донецьку. Під дописом свій коментар залишив продюсер і друг Андрія — Юрій Нікітін. Він зазначив, що саме 1995 року і відбулася їхня знакова зустріч і знайомство.

"Донецьк, 1995 р. Мало хто знає, але це рік нашого з Андрієм знайомства", — зазначив Нікітін.

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Андрій Данилко у 22 роки / © Telegram-канал VERKAMANIA

До слова, шанувальники зі своєю реакцією також не забарилися. Віддані фани засипали юного артиста компліментами та поділилися спогадами.

Як молодий Ален Делон

Дуже милий!

Мій рідний Донецьк! Памʼятаю, як на стадіоні "Олімпійський" був збірний концерт, на якому мала виступати Вєрка! Мені було років шість, і так вже мені хотілось її побачити! Я вмовила тата, й він домовився з охоронцем, щоб нас пропустили…

Нагадаємо, нещодавно колишній підопічний Андрія Данилка Дмитро Волканов, який виконував роль "зайчика" в його бенді, розсекретив яку зарплату йому платив шоумен свого часу.