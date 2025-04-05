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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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352
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1 хв

В Дніпрі виявили справжнє лігво десятків змій (відео)

У Дніпрі зафіксували масове скупчення вужів — плазуни утворили справжнє лігво.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Змії у Дніпрі

Масове скупчення вужів / © pixabay.com

На острові Монастирський у Дніпрі місцеві мешканці помітили велику кількість змій, які зібралися в траві та між гілками. На відео видно, як десятки плазунів переплітаються, створюючи гніздо.

Про це повідомив телеканал D1.

На кадрах видно десятки плазунів, які мирно сплелися в клубки. Ці рептилії, як виявилося, абсолютно безпечні — це звичайні вужі, яких легко впізнати за характерними жовтими плямами біля голови. На відміну від отруйних сородичів, вони не агресивні та не становлять загрози для людей.

За словами фахівців, така поведінка характерна для шлюбного періоду, який у вужів триває з квітня по травень. Вже до літа самиці відкладуть яйця, а з настанням осені плазуни розповзуться на зимівлю.

Нагадаємо, приголомшений чоловік знайшов отруйну змію в морозиві.

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