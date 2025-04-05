- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 352
- Час на прочитання
- 1 хв
В Дніпрі виявили справжнє лігво десятків змій (відео)
У Дніпрі зафіксували масове скупчення вужів — плазуни утворили справжнє лігво.
На острові Монастирський у Дніпрі місцеві мешканці помітили велику кількість змій, які зібралися в траві та між гілками. На відео видно, як десятки плазунів переплітаються, створюючи гніздо.
Про це повідомив телеканал D1.
На кадрах видно десятки плазунів, які мирно сплелися в клубки. Ці рептилії, як виявилося, абсолютно безпечні — це звичайні вужі, яких легко впізнати за характерними жовтими плямами біля голови. На відміну від отруйних сородичів, вони не агресивні та не становлять загрози для людей.
За словами фахівців, така поведінка характерна для шлюбного періоду, який у вужів триває з квітня по травень. Вже до літа самиці відкладуть яйця, а з настанням осені плазуни розповзуться на зимівлю.
Нагадаємо, приголомшений чоловік знайшов отруйну змію в морозиві.