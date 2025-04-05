В Дніпрі виявили справжнє лігво десятків змій (відео)

Масове скупчення вужів / © pixabay.com

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На острові Монастирський у Дніпрі місцеві мешканці помітили велику кількість змій, які зібралися в траві та між гілками. На відео видно, як десятки плазунів переплітаються, створюючи гніздо.

Про це повідомив телеканал D1.

На кадрах видно десятки плазунів, які мирно сплелися в клубки. Ці рептилії, як виявилося, абсолютно безпечні — це звичайні вужі, яких легко впізнати за характерними жовтими плямами біля голови. На відміну від отруйних сородичів, вони не агресивні та не становлять загрози для людей.

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За словами фахівців, така поведінка характерна для шлюбного періоду, який у вужів триває з квітня по травень. Вже до літа самиці відкладуть яйця, а з настанням осені плазуни розповзуться на зимівлю.

Дата публікації 12:51, 05.04.25 Кількість переглядів 16 У Дніпрі помітили лігво десятків змій

Нагадаємо, приголомшений чоловік знайшов отруйну змію в морозиві.