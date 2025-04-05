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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
352
Время на прочтение
1 мин

В Днепре обнаружили настоящее логово десятков змей (видео)

В Днепре зафиксировали массовое скопление ужей — рептилии образовали настоящее логово.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Змеи в Днепре

Массовое скопление ужей / © pixabay.com

На острове Монастырский в Днепре местные жители заметили большое количество змей, собравшихся в траве и между ветвями. На видео видно, как десятки рептилий переплетаются, создавая гнездо.

Об этом сообщил телеканал D1.

На кадрах видны десятки змей, мирно сплевшихся в клубки. Эти рептилии, как оказалось, абсолютно безопасны — это обычные ужи, которые легко узнать по характерным желтым пятнам у головы. В отличие от ядовитых сородичей, они не агрессивны и не представляют угрозы для людей.

По словам специалистов, такое поведение характерно для брачного периода, который у уже длится с апреля по май. Уже к лету самки отложат яйца, а с наступлением осени рептилии расползутся на зимовку.

Напомним, ошеломленный мужчина нашел ядовитую змею в мороженом.

Дата публикации
Количество просмотров
352
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