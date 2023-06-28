Ані Лорак заскочили з одруженим коханцем під час бюджетного відпочинку в Іспанії

Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні і залишилася після повномасштабного вторгнення жити і працювати в рф, тим не менш, відпочивати надає перевагу не в Сочі, а на європейських курортах.

Так, артистку нещодавно помітили у курортному місті Пальма-де-Майорка, який є столицею іспанського острова Майорка. Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал Harley Quinn.

Судячи з кадрів, Лорак разом зі своїм одруженим коханцем, "духовним наставником" Ісааком Віджраку відпочивають дуже скромно. Певно, той факт, що на росії у Лорак з кар'єрою зараз не все гаразд, далося взнаки. Пара розмістилася на звичайному громадському пляжі на підлозі. Також юзери звернули увагу, що Лорак дещо себе запустила і набрала у вазі.

Ані Лорак на відпочинку з коханцем / Фото: t.me/harley_with_love

Ані Лорак на відпочинку з коханцем / Фото: t.me/harley_with_love

Як відомо, Ані Лорак протягом тривалого часу зустрічається з "духовним наставником" Ісааком Віджраку. Подейкували, що чоловік одружений та має доньку. Втім, згодом сам Віджраку спростував ці чутки, зазначивши, що багато хто плутає його дорослу доньку з його дружиною.

Бойфренд Ані Лорак зі своєю донькою / Фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

Також Ісаак активно ділиться світлинами з Лорак у своєму фотоблогу та зізнається їй у коханні.

Ані Лорак з бойфрендом / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак з бойфрендом / Фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

А тим часом донька Ані Лорак від ексчоловіка, бізнесмена Мурата Налчаджиоглу Софія разом з ним, його новою дружиною Лілією та її донькою від попередніх стосунків відпочивають разом у Туреччині. Лілія показала, як днями Софія навмисно штовхнула її доньку Олександру у воду.

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