ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3606
Час на прочитання
1 хв

Анна Сагайдачна після хрестин розсекретила незвичайне ім'я 5-місячної донечки

Артистка нарешті зізналась, як назвала другу дитину.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анна Сагайдачна з донькою

Анна Сагайдачна з донькою / © instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдачна розсекретила ім'я 5-місячної донечки.

Знаменитість, як і обіцяла, зробила це після хрестин. Артистка похрестила 5-місячну донечку у неділю, 17 травня. Однак акторка не квапилася одразу розсекречувати ім'я дівчинки. Спочатку Анна Сагайдачна показала ніжні фото з таїнства хрещення та поділилася, як у колі найближчих та найрідніших відсвяткувала особливий день.

Вже у понеділок, 18 травня, акторка зізналась, як назвала другу дитину. Артистка дала донечці незвичайне ім'я. Анна Сагайдачна назвала дівчинку Мірою. Користувачі припустили, що в дитини повне ім'я Мирослава. Однак артистка наголосила, що донечку звати саме Мірою, аж ніяк інакше.

Анна Сагайдачна розкрила ім'я донечки / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна розкрила ім'я донечки / © instagram.com/annasagaidachnaya

Зазначимо, Анна Сагайдачна вдруге стала мамою 12 грудня 2024 року. В одному з пологових Києва акторка народила доньку. Знаменитість від ексчоловіка виховує сина Тимура.

Нагадаємо, тривалий час Анна Сагайдачна приховувала не лише ім'я донечки, а й обличчя. Лише нещодавно артистка повністю показала Міру та просто здивувала їхньою схожістю.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
3606
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie