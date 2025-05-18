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Анна Сагайдачна після хрестин розсекретила незвичайне ім'я 5-місячної донечки
Артистка нарешті зізналась, як назвала другу дитину.
Українська акторка Анна Сагайдачна розсекретила ім'я 5-місячної донечки.
Знаменитість, як і обіцяла, зробила це після хрестин. Артистка похрестила 5-місячну донечку у неділю, 17 травня. Однак акторка не квапилася одразу розсекречувати ім'я дівчинки. Спочатку Анна Сагайдачна показала ніжні фото з таїнства хрещення та поділилася, як у колі найближчих та найрідніших відсвяткувала особливий день.
Вже у понеділок, 18 травня, акторка зізналась, як назвала другу дитину. Артистка дала донечці незвичайне ім'я. Анна Сагайдачна назвала дівчинку Мірою. Користувачі припустили, що в дитини повне ім'я Мирослава. Однак артистка наголосила, що донечку звати саме Мірою, аж ніяк інакше.
Зазначимо, Анна Сагайдачна вдруге стала мамою 12 грудня 2024 року. В одному з пологових Києва акторка народила доньку. Знаменитість від ексчоловіка виховує сина Тимура.
Нагадаємо, тривалий час Анна Сагайдачна приховувала не лише ім'я донечки, а й обличчя. Лише нещодавно артистка повністю показала Міру та просто здивувала їхньою схожістю.