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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

Названо симптом, який говорить про те, що вам більше не можна пити каву

Мільйони людей починають свій ранок із чашки ароматної кави. Втім лікарі нагадують: цей популярний напій підходить не всім, і ось чому.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які симптоми вказують на те, що бльше не можна пити каву

Які симптоми вказують на те, що бльше не можна пити каву / © Freepik

Медики назвали один тривожний симптом, за появи якого варто негайно відмовитися від кави. Це тремтіння в руках. Як пояснюють лікарі, тремтіння може свідчити про перенасичення організму кофеїном. Адже ця речовина є потужним стимулятором, який за передозування може негативно впливати на роботу нервової системи, посилюючи тривожність, прискорюючи пульс і викликаючи м’язову нестабільність.

Особливо цей симптом може з’явитися у людей, які мають підвищену чутливість до кофеїну. А також у тих, хто зловживає кавою.

Лікарі назвали ще ряд небезпечних симптомів, які можуть виникнути за зловживання напоєм. Це:

  • пришвидшене серцебиття,

  • безсоння,

  • тривожність,

  • головний біль,

  • нудота.

Якщо людина після випитої кави має хоча б одну із цих проблем, лікарі рекомендують припинити вживати напій і по можливості пройти обстеження. Особливо це стосується тремтіння рук. Медики радять звертати особливу увагу на індивідуальні реакції на каву і пам’ятати, що зловживання будь-якими продуктами чи напоями може нанести непоправної шкоди здоров’ю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
60
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