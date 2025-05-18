Названо симптом, який говорить про те, що вам більше не можна пити каву

Які симптоми вказують на те, що бльше не можна пити каву / © Freepik

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Медики назвали один тривожний симптом, за появи якого варто негайно відмовитися від кави. Це тремтіння в руках. Як пояснюють лікарі, тремтіння може свідчити про перенасичення організму кофеїном. Адже ця речовина є потужним стимулятором, який за передозування може негативно впливати на роботу нервової системи, посилюючи тривожність, прискорюючи пульс і викликаючи м’язову нестабільність.

Особливо цей симптом може з’явитися у людей, які мають підвищену чутливість до кофеїну. А також у тих, хто зловживає кавою.

Лікарі назвали ще ряд небезпечних симптомів, які можуть виникнути за зловживання напоєм. Це:

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пришвидшене серцебиття,

безсоння,

тривожність,

головний біль,

нудота.

Якщо людина після випитої кави має хоча б одну із цих проблем, лікарі рекомендують припинити вживати напій і по можливості пройти обстеження. Особливо це стосується тремтіння рук. Медики радять звертати особливу увагу на індивідуальні реакції на каву і пам’ятати, що зловживання будь-якими продуктами чи напоями може нанести непоправної шкоди здоров’ю.