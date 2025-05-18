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- Здоров’я
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Названо симптом, який говорить про те, що вам більше не можна пити каву
Мільйони людей починають свій ранок із чашки ароматної кави. Втім лікарі нагадують: цей популярний напій підходить не всім, і ось чому.
Медики назвали один тривожний симптом, за появи якого варто негайно відмовитися від кави. Це тремтіння в руках. Як пояснюють лікарі, тремтіння може свідчити про перенасичення організму кофеїном. Адже ця речовина є потужним стимулятором, який за передозування може негативно впливати на роботу нервової системи, посилюючи тривожність, прискорюючи пульс і викликаючи м’язову нестабільність.
Особливо цей симптом може з’явитися у людей, які мають підвищену чутливість до кофеїну. А також у тих, хто зловживає кавою.
Лікарі назвали ще ряд небезпечних симптомів, які можуть виникнути за зловживання напоєм. Це:
пришвидшене серцебиття,
безсоння,
тривожність,
головний біль,
нудота.
Якщо людина після випитої кави має хоча б одну із цих проблем, лікарі рекомендують припинити вживати напій і по можливості пройти обстеження. Особливо це стосується тремтіння рук. Медики радять звертати особливу увагу на індивідуальні реакції на каву і пам’ятати, що зловживання будь-якими продуктами чи напоями може нанести непоправної шкоди здоров’ю.