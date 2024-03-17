Анна Трінчер показала свою двоповерхову орендовану квартиру – відео

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер вперше провела екскурсією своєю орендованою дворівневою квартирою.

Артистка у своєму фотоблогу показала просторе житло, у якому мешкає вже пів року. Зокрема, вітальню та невелику кухню, які є об'єднаними. Саме на першому поверсі, за словами співачки, вона проводить найбільше часу за медитаціями, йогою, насолоджується музикою, працює та навчається.

У ролику Анна також продемонструвала ванну кімнату, особистий робочий кабінет і спальню на другому поверсі, до яких ведуть сходи. Великої уваги зірка приділяє затишку та загальній атмосфері в квартирі. Тому має окремий куточок зі стелажем, на якому розміщуються різноманітні ароматичні засоби.

Анна Трінчер показала дворівневу квартиру, у якій проживає

"Я дуже довго обирала квартиру, тому що для мене були важливі декілька правил: наявність ванни, простора та стильна сучасна квартира. Записувала відео ще пів року тому… Я не знаю, чому публікую тільки зараз, але всі дуже чекали на огляд моєї орендованої квартири. Запрошую. Обожнюю її всім серцем, моє місце сили, думок і духовності!", - наголосила блогерка.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина також показала свою двоповерхову квартиру у Києві, яку придбала декілька років тому.

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