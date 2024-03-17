Як подорожують люксовими потягами: 4 розкішні варіанти

Якщо вже мріяти, то про щось незвичне й дійсно розкішне

The Blue Train

Це легендарний поїзд, що мандрує Південною Африкою. Відомий як "п'ятизірковий готель на колесах". На ньому подорожували знаменитості, політики та мільйонери.

Поїзд вважається символом містичності і його подорожі стали справжньою легендою.

Маршрут потяга пролягає через пагорби, сільськогосподарські поля, ліси та тунелі. Існують два варіанти синіх поїздів: звичайний і туристичний. Звичайний дешевший, а туристичний зупиняється на кілька хвилин у точках огляду та має трохи вищі ціни.Тревел-блогерка deeplyokkanmani рекомендує придбати квитки другого або третього класу, щоб насолодитися мальовничими краєвидами.

Поїзд має 82 пасажирських місця та 41 купе. Всі купе обладнані ванною кімнатою, кондиціонером та підігрівом підлоги. Найрозкішніші купе з двоспальними ліжками та ванною розташовані у вагоні The De Luxe.

Ціни на квитки стартують від 740 доларів, що робить "Blue Train" привабливим способом побачити африканські краєвиди та насолоджуватися європейським комфортом.

Експрес Махараджа

Це вишуканий туристичний потяг в Індії, який складається з 23 вагонів. Також є окремий вагон зі спа, фітнес-центром та бізнес-залом.

Залізниці Індії відомі своєю завантаженістю, тож місцеві запустили цей новий розкішний та дорогий поїзд, спрямований на привернення уваги туристів з усього світу.

Туристам пропонуються різні тематичні тури тривалістю 7-8 днів з різними категоріями купе від купе-делюкс до Presidential Suite. Ціни на квитки відповідно варіюються із квитками до Presidential Suite, що коштують понад 45 тисяч доларів за сім ночей.

У потязі також є два ресторани, де подають страви індійської та західної кухні, бар, столики для гри в карти та хол для насолоди пейзажами. Із розкішними купе та сучасним обладнанням туристи можуть побачити ексклюзивні маршрути та відчути незабутні враження від культури, історії та фольклору Індії.

Rovos Rail

Це втілення розкоші, відоме як "Гордість Африки". Цей вінтажний потяг пропонує унікальну подорож через мальовничі місця Південної Африки та переносить пасажирів на кілька століть назад у часі.

Від входу у вагон до кожного купе ви занурюєтеся у атмосферу ХІХ століття, де дерев'яні панелі, антикварні аксесуари та вікторіанська меблі створюють неповторний колорит. У вагоні-ресторані пасажири можуть смакувати традиційні страви, відпочивати у затишному вітальному кутку або насолоджуватися панорамними видами у спеціальному вагоні.

Маршрут Rovos Rail пролягає через історичні місця Південної Африки, а туристи можуть обирати тур, який відповідає їхнім інтересам: короткий сафарі-тур у Намібію або велика пригода через Ботсвану, Зімбабве та знаменитий водоспад Вікторія до Танзанії.

Як стверджує користувачка campsbaygirl, на борту є оглядовий майданчик, де можна насолоджуватися краєвидами та спілкуватися з іншими пасажирами. Персонал поїзда відомий своєю привітністю та створює атмосферу затишку та комфорту. Туристам рекомендують насолоджуватися моментом та не залишатися прикутими до телефонів, адже подорож це час для спілкування та відпочинку від цифрового світу.

Вартість подорожі починається від 3500 доларів і включає в себе розкішне харчування, розваги та екскурсії.

Rocky Mountaineer

Це не просто потяг, це витончений шедевр, який дозволяє подорожувати Канадою та охоплює весь шарм пейзажів, які пропонує ця велична країна. Туристи миттєво відчувають атмосферу розкоші та оригінального стилю вагонів. Через скляні стіни та стелі туристи можуть насолоджуватися захоплюючими видами засніжених гір, величними лісами та озерами. На деяких зупинках є навіть відкритий оглядовий майданчик, що створює епічні можливості побачити пейзажі зблизька та відчути дух пригоди.

Окрім неперевершених пейзажів, Rocky Mountaineer пропонує вишукані страви. Їжа на борту потяга вражає своїм різноманіттям та вишуканістю, що відповідає преміум круїзним стандартам. На нижньому поверсі вагону пасажири можуть смакувати традиційні страви канадської кухні.

Однією з особливостей Rocky Mountaineer є те, що пасажири не можуть заночувати у вагоні. Вечірній трансфер доставляє їх до готелю, де можна зручно відпочити після дня подорожі.

Подорож на розкішному поїзді надає унікальний та вишуканий досвід, який поєднує традиційну привабливість зручностей та комфорту сучасних засобів транспорту. Відправлення на будь-який з цих потягів – це не лише подорож, а справжня мандрівка у часі і просторі, яка запам'ятовується назавжди.

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