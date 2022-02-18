Бред Пітт знову подав до суду на Анджеліну Джолі

Акторка продала свою частку їхнього бізнесу.

Голлівудський актор Бред Пітт знову судитиметься зі своєю колишньою дружиною, акторкою Анджеліною Джолі.

Та цього разу вже не через дітей. Пітт планує оскаржити те, що Джолі продала свою частку їхнього спільного виноробного бізнесу. До слова, актор запевняє, що ексдружина зробила це без його відома. Хоча 2014 року вони підписали угоду, що не продаватимуть частку без згоди партнера.

"Джолі здійснила продаж без згоди Пітта, відмовивши йому у праві згоди, яку вона йому дала раніше. Джолі давно перестала робити свій внесок у виноробний бізнес, тоді як Пітт вкладав гроші. Джолі прагне заволодіти прибутком, якого вона не заробила, прибутком від інвестицій, яких вона не робила. Зростання вартості виноробні дозволило Джолі отримати вигоду з успіху Пітта і перевести в готівку гроші", — йдеться у судових документах, поданих до Верховного суду Лос-Анджелеса, пише Rolling Stone.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі / Associated Press

Джолі ж, своєю чергою запевняє, що планувала свого часу там жити разом з Піттом. Але через ряд причин вона більше не хоче бути власницею алкогольного бізнесу.

"Джолі пояснила, що купувала Château Miraval разом з Піттом "як сімейний бізнес" і місце, де вони "старітимуть разом". Проте вона більше не могла зберігати будь-якої позиції власника алкогольного бізнесу", - йдеться в позові.

До слова, Пітт намагався викупити в Джолі її частку. Втім, вона вирішила продати її російському бізнесмену.

Нагадаємо, Бред Пітт та Анджеліна Джолі розлучилися 2019 року. Втім, екси досі не вирішили питання щодо опіки над шістьма дітьми (вже п'ятьма, оскільки страшому Меддоксу виповнилося 18) та розподілу майна.

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