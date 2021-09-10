Брітні Спірс топлес у стрингах показала оголені сідниці: "Це мої справжні"

Артистка показала природню красу.

Американська співачка Брітні Спірс, яка нещодавно демонструвала оголений бюст, продовжує знайомити фанів з частинами свого тіла.

Цього разу знаменитість похизувалася сідницями у самих лише стрингах. На сторінці в Instagram артистка розмістила відео, зняте у ванній кімнаті. На ньому Брітні позує до камери спиною топлес. У такому вигляді зірка хизується практично оголеною п'ятою точкою.

Як запевнила виконавиця, на відео немає жодних фільтрів, або фотошопу.

"Ось відео, щоб ви, друзі, могли побачити, що це справді мої сідниці! Жодних фільтрів, жодних приховувань. Це все справжнє! P.S. Я знімаю себе за допомогою палиці для селфі і завжди так робитиму", - прокоментувала ролик Брітні.

Зазначимо, що днями після 13 років батько Брітні Спірс відмовився від опіки над донькою. Джеймі Спірс процитував попередні свідчення співачки, вказавши, що Брітні хоче самостійно контролювати своє життя "без обмежень з боку опікуна або суду". Наступне слухання у справі відбудеться 29 вересня.

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