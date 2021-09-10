Бритни Спирс топлесс в стрингах показала обнаженные ягодицы: "Это мои настоящие"

Артистка показала естественную красоту.

Американская певица Бритни Спирс, которая недавно демонстрировала обнаженный бюст, продолжает знакомить поклонников с частями своего тела.

На этот раз знаменитость похвасталась ягодицами в одних только стрингах. На странице в Instagram артистка разместила видео, снятое в ванной комнате. На нем Бритни позирует в камеру спиной топлес. В таком виде звезда щеголяет практически обнаженной пятой точкой.

Как заверила исполнительница на видео нет никаких фильтров, или фотошопа.

"Вот видео, чтобы вы, ребята, могли увидеть, что это действительно мои ягодицы! Никаких фильтров, никаких прикрытий. Это все настоящее! P.S. Я снимаю себя с помощью палки для селфи и всегда так буду делать", — прокомментировала ролик Бритни.

Отметим, что на днях после 13 лет отец Бритни Спирс отказался от опеки над дочерью. Джейми Спирс процитировал предыдущие показания певицы, указав, что Бритни хочет самостоятельно контролировать свою жизнь "без ограничений со стороны опекуна или суда". Следующее слушание по делу состоится 29 сентября.

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