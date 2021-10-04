Cardi B втратила багато крові під час других пологів

Артистка відповіла, чи робила пластику живота.

Популярна американська реперка Cardi B на початку вересня вдруге стала мамою.

Невдовзі після народження малюка артистка відвідала декілька світських заходів. Шанувальників настільки приголомшив вигляд кумирки, що вони припустили, що виконавиця зробила пластичну операцію живота.

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Ці чутки зірка вирішила спростувати та заявила, що не могла цього зробити, оскільки мала дуже важкі пологи та втратила багато крові. Про це пише видання People.

"Cardi B знає, що вона має гарний вигляд всього за місяць після пологів. Просто зараз у мене приголомшливі стегна завдяки моєму чудовому синові, тому що він сидів так низько. Коли твоя дитина опущена, твої стегна розсунуті. Але всі просто говорять: "Що ти робиш? Ти робила ліпо? У тебе була підтяжка живота?". Моя шкіра досі в’яла. Ви не можете робити операцію після пологів, особливо я. Я втратила багато крові, друзі", – відповіла артистка.

Cardi B / instagram.com/iamcardib

Також реперка порадила новоспеченим матусям не поспішати худнути після пологів, оскільки організму потрібен час на відновлення. А секрет красивої фігури зірки – правильно підібраний одяг та вдалі позування.

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