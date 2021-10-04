Cardi B потеряла много крови во время вторых родов

Артистка ответила, делала ли пластику живота.

Популярная американская реперша Cardi B в начале сентября во второй раз стала мамой.

Вскоре после рождения малыша артистка посетила несколько светских мероприятий. Поклонников настолько ошеломил вид кумира, что они предположили, что исполнительница сделала пластическую операцию живота.

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Эти слухи звезда решила опровергнуть и заявила, что не могла этого сделать, поскольку у нее были очень тяжелые роды и она потеряла много крови. Об этом пишет издание People.

"Cardi B знает, что она хорошо выглядит всего через месяц после родов. Просто сейчас у меня потрясающие бедра благодаря моему замечательному сыну, потому что он сидел так низко. Когда твой ребенок опущен, твои бедра раздвинуты. Но все просто говорят: "Что ты делаешь? Ты делала липо? У тебя была подтяжка живота?". Моя кожа до сих пор дряблая. Вы не можете делать операцию после родов, особенно я. Я потеряла много крови, друзья", — ответила артистка.

Cardi B / instagram.com/iamcardib

Также реперша посоветовала новоиспеченным мамочкам не спешить худеть после родов, так как организму нужно время на восстановление. А секрет красивой фигуры звезды — правильно подобранная одежда и удачные позы.

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