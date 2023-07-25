Даніель Салем довів до мурах дебютною піснею, яку присвятив побратимам

Телеведучий та ресторатор Даніель Салем несподівано відкрив ще одну грань свого життя.

Шанувальники вже чули співочий талант шоумена у шоу "Голос країни", але зараз Салем вирішив дати шанс своїй музичній кар'єрі. Так, Даніель приголомшив своїм дебютним треком "Силуети" під псевдонімом SALEM.

Ліричну пісню про життя під час війни артист представив разом з чорно-білим кліпом на YouTube. Як розповів Салем, композицію він присвятив своїм побратимам, а також тим, кому через війну довелося повністю змінити своє життя.

"Для мене "Силуети" – пісня-присвята побратимам. Тим, що поруч та тим, які назавжди лишились у нашій пам’яті. Про фізичну та ментальну самотність. Також я присвятив її людям, які змінили свої життя на 180°, та стали до лав волонтерської діяльності", - розповів про прем'єру шоумен.

Дебютна пісня Салем викликала неабиякі емоції у його шанувальників. Фани поділилися своїми враженнями в коментарях і порадили артисту продовжувати створювати музику: "Торкається душі", "Дуже потужно", "До мурах", "Вже чекаю на наступний трек", "Пісня в саме серце".

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Даніель Салем взяв до рук зброю та став на захист України. Нещодавно шоумен показав, яку "обраницю" знайшов на передовій.

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