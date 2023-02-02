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Даніель Салем розповів про свій заробіток під час війни: "Я залишив усе"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
499
Час на прочитання
2 хв
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Даніель Салем розповів про свій заробіток під час війни: "Я залишив усе"

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Також ведучий розповів про свою зарплату в ЗСУ.

Ведучий Даніель Салем до початку повномасштабної війни активно вів програми та займався ресторанним бізнесом.

Однак, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, знаменитість кинув усе та пішов захищати країну на передову. Як зізнався Даніель в інтерв'ю Славі Дьоміну, на початку війни він повністю припинив займатися бізнесом.

Натомість Салем отримує зарплату за службу у ЗСУ. Щоправда, суму ведучий не назвав, адже не може розсекречувати, де саме служить.

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"У мене вже немає бізнесу. Я залишив усе. У мене є лише зарплата, яку я отримую від держави. Я не можу говорити (суму – прим. ред.), тому що не можу сказати, де я служу зараз. Це єдина зарплата, яка в мене зараз є", - поділився ведучий.

Даніель також додав, коли бере участь у якихось рекламних інтеграціях, зніманнях програм, то грошей за це не бере. Знаменитість переконаний, що бізнес нині треба підтримувати.

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Навіть усі знімання, де мене бачать, усі такі мінірекламні інтеграції – це все безкоштовно. Я взагалі не брав гроші за жодну інтеграцію. Я вважаю, що це неправильно. Наразі треба допомагати", - додав Даніель.

Нагадаємо, Даніель Салем планує удочерити маленьку дівчинку, батьки якої загинули через війну в Україну. Однак, виявляється, нині це не так легко зробити, як вважав ведучий.

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Дата публікації
Перегляди
499
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