Даніель Салем розповів про свій заробіток під час війни: "Я залишив усе"

Також ведучий розповів про свою зарплату в ЗСУ.

Ведучий Даніель Салем до початку повномасштабної війни активно вів програми та займався ресторанним бізнесом.

Однак, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, знаменитість кинув усе та пішов захищати країну на передову. Як зізнався Даніель в інтерв'ю Славі Дьоміну, на початку війни він повністю припинив займатися бізнесом.

Натомість Салем отримує зарплату за службу у ЗСУ. Щоправда, суму ведучий не назвав, адже не може розсекречувати, де саме служить.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"У мене вже немає бізнесу. Я залишив усе. У мене є лише зарплата, яку я отримую від держави. Я не можу говорити (суму – прим. ред.), тому що не можу сказати, де я служу зараз. Це єдина зарплата, яка в мене зараз є", - поділився ведучий.

Даніель також додав, коли бере участь у якихось рекламних інтеграціях, зніманнях програм, то грошей за це не бере. Знаменитість переконаний, що бізнес нині треба підтримувати.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Навіть усі знімання, де мене бачать, усі такі мінірекламні інтеграції – це все безкоштовно. Я взагалі не брав гроші за жодну інтеграцію. Я вважаю, що це неправильно. Наразі треба допомагати", - додав Даніель.

Нагадаємо, Даніель Салем планує удочерити маленьку дівчинку, батьки якої загинули через війну в Україну. Однак, виявляється, нині це не так легко зробити, як вважав ведучий.

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