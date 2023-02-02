Даніель Салем удочерить дівчинку, яка втратила батьків під час війни: "Їй було два місяці"

Ведучий Даніель Салем, який від початку повномасштабного вторгнення захищає Україну у складі Нацгвардії, має намір удочерити дівчинку, яка втратила батьків під часвійни.

Такий намір знаменитість висловлював ще влітку і зараз розповів, як просувається справа. У програмі "Слава+" Салем зазначив, що тоді рахував, що це буде зробити легко. Проте вдочерити дитину він зможе лише після закінчення війни:

"Я думав, що зможу це зробити дуже легко. Але ні. Лише після війни. Я навіть опікунство зараз не можу оформити, тому що мати моєї дитини зараз теж за кордоном і у мене нема нікого, кому я можу її віддати. Ця дівчинка буде моєю донькою. Я впевнений. Їй зараз вже чотири місяці. Їй було два місяці, коли ми її забрали з-під обстрілу. Але це буде. Це дуже інтимна історія для мене", - поділився український захисник.

Даніель Салем з дружиною

Він також розповів, як його донька, 7-річна Санта-Луна відреагувала на те, що у неї з'явиться сестричка: "Вона була дуже рада це чути. Вона така: "О, у мене буде сестричка?". Я: "Ну, так!".

Даніель Салем з донькою / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Зазначимо, що Даніель Салем має дружину на ім'я Марія та 7-річну доньку Санта-Луну.

Нагадаємо, раніше ведучий Тімур Мірошниченко зізнався, що разом з дружиною розпочав процес всиновлення дитини.

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