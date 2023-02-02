Даниэль Салем удочерит девочку, потерявшую родителей во время войны: "Ей было два месяца"

Ведущий Даниэль Салем, который с самого начала полномасштабного вторжения защищает Украину в составе Нацгвардии, намерен удочерить девочку, потерявшую родителей во время войны.

Такое намерение знаменитость выразил еще летом и сейчас рассказал, как продвигается дело. В программе "Слава+" Салем отметил, что тогда считал, что это будет легко. Однако удочерить ребенка он сможет только после окончания войны:

"Я думал, что смогу это сделать очень легко. Но нет. Только после войны. Я даже опекунство сейчас не могу оформить, потому что мать моего ребенка сейчас тоже за границей и у меня нет никого, кому я могу его отдать. Эта девочка будет моей дочерью. Я уверен. Ей сейчас уже четыре месяца. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрела. Но это будет. Это очень интимная история для меня", – поделился украинский защитник.

Даниэль Салем с женой

Он также рассказал, как его дочь, 7-летняя Санта-Луна отреагировала на то, что у нее появится сестренка: "Она была очень рада это слышать. Она такая: "О, у меня будет сестричка?". Я: " Ну, да!".

Даниэль Салем с дочерью / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Отметим, что у Даниэля Салем есть жена по имени Мария и 7-летняя дочь Санта-Луна.

Напомним, ранее ведущий Тимур Мирошниченко признался, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка.

Читайте также: