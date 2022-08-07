Даша Астаф'єва пожертвувала чималу суму грошей притулку для собак

Співачка Даша Астаф'єва обожнює собак. Виконавиця, яка сама має двох песиків, допомагає тваринкам, які не мають власників.

Тож знаменитість вирішила допомогти притулку для собак у Нікополі та переказала значну суму грошей.

Загалом, ще на свій день народження зірка оголосила благодійний збір коштів. Даші вдалося зібрати 375 тис. гривень. Всі ці кошти Астаф'єва витратить на благодійність. Зокрема, артистка вже пожертвувала 65 тис. гривень від цієї суми Нікопольському притулку для собак.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Загалом, цих коштів вистачить на дві тони корму для чотирилапих, тобто понад місяць тваринкам буде що їсти.

"Дашуня, дякую від усіх моїх хвостиків за можливість вижити у страшні воєнні часи!" – подякувала співачці керівниця притулку Олена Омельченко.

Решту ж цієї суми виконавиця планує витратити на потреби українських захисників, які нині героїчно захищають країну від російських окупантів.

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