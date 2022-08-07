Даша Астафьева пожертвовала немалую сумму денег приюту для собак

Украинская певица Даша Астафьева на более чем месяц обеспечила четырехлапых кормом.

Певица Даша Астафьева обожает собак. Исполнительница, которая сама имеет двух собачек, помогает животным, у которых нет владельцев.

Знаменитость решила помочь приюту для собак в Никополе и перевела значительную сумму денег.

В общем, еще в свой день рождения звезда объявила благотворительный сбор средств. Даше удалось собрать 375 тыс. гривен. Все эти средства Астафьева потратит на благотворительность. В частности, артистка уже пожертвовала 65 тыс. гривен от этой суммы Никопольскому приюту для собак.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

В общем, этих средств хватит на две тонны корма для четырехлапых, то есть больше месяца животным будет что есть.

"Дашуня, спасибо от всех моих хвостиков за возможность выжить в страшные военные времена!" – поблагодарила певицу руководительница приюта Елена Омельченко.

Остальную же сумму исполнительница планирует потратить на нужды украинских защитников, которые ныне героически защищают страну от российских оккупантов.

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