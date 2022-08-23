День Прапора: Осадча, Мазур, Падалко та інші зірки привітали українців зі святом

Сьогодні, 23 серпня, вся Україна, попри всі труднощі, все ж святкує День Прапора.

З цієї нагоди українські зірки вирішили нагадати співвітчизникам про свято, адже нині вся увага українців прикута до війни в Україні.

Так, Алла Мазур, Катерина Бужинська, Юрій Горбунов, Ірина Білик, Камалія та багато інших знаменитостей вітають українців з Днем Прапора. На своїх сторінках у Мережі зірки залишили теплі слова під святковими знімками зі стягами та побажали найголовнішого – перемоги.

Алла Мазур

Ведуча ТСН опублікувала знімки, які були зроблені на Майдані Незалежності. На фото Мазур позувала із сім'єю переселенців, які тікали з Бердянська від російської агресії. У своєму привітанні ведуча нагадала, що Україна обов'язково переможе, а всі українські міста та селища, які окупувала Росія, незабаром неодмінно прикрасять синьо-жовті стяги.

Алла Мазур з переселенцями / Фото: instagram.com/allamazurofficial

"Наш рідний стяг… Який єднає, захищає, окрилює, зігріває… Як пароль, де б ми не були: дарує відчуття, що українці - одна родина! Так сталось у нас із великою сім‘єю переселенців з окупованого Бердянська, з якою зустрілися на Майдані. Рідні за духом люди - з рідним прапором - в рідній столиці. З вірою, що і їхній рідний Бердянськ неодмінно знову прикраситься синьо-жовтими фарбами. З Днем нашого прапора, друзі! І слава нашим героям-захисникам, кожному і кожній, хто робить цей державний стяг України - прапором перемоги!" – привітала зі святом ведуча.

Ірина Білик

Виконавиця для привітань підготувала святкову листівку. Артистка розмістила на синьо-жовтому тлі своє фото та написала теплі слова:

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"З Днем Державного прапора України!" – привітала знаменитість.

Марічка Падалко

Ведуча ТСН показала фото зі своєї дачі, де на будинку майорить синьо-жовтий стяг, а зірка тим часом тримає його в руках та показує "Тризуб Незалежності". Марічка пригадала, як на початку повномасштабної війни хвилювалася, що залишила український прапор на дачі, а там його можуть спалити окупанти. Та чоловік знаменитості – захисник Єгор Соболєв – заспокоїв дружину та сказав, що свідомо його там залишив.

"З Днем прапора! Завжди з ним! В березні кажу чоловіку: "Ми прапор лишили на дачі... Наш будинок спалять першим". Єгор: "Я свідомо лишив прапор", - поділилася ведуча.

Камалія

Співачка Камалія показала фото, де з чоловіком позує з прапором України. Знаменитість нагадала, що синій колір – це безкрайнє небо, а жовтий – золотого поля. За словами артистки, у прапорі України закладені віра та сила.

Камалія з чоловіком / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Два кольори… Колір блакитного безкрайнього неба, колір золотого рідного поля. Скільки в них віри і сили! З Днем Державного прапора України!" – привітала Камалія.

Аніта Луценко

Тренерка нагадала українцям, що прапор України – найкращий. Знаменитість побажала співвітчизникам терпіння, адже Росія програє у цій війні. Аніта подякувала всім, що наближає Україну до перемоги.

Прапор України / Фото: instagram.com/anitasporty

"Наш! Найгарніший! З Днем Прапора Величної України, мої любі. Вистоїмо! Слава ЗСУ! І низький уклін кожному, хто будь-якою дією веде до перемоги", - написала Аніта.

Юрій Горбунов

Ведучий опублікував відео, де синьо-жовті кольори майорять у всіх куточках світу. Шоумен нагадав, що тепер синьо-жовті кольори – це символ свободи, нескореності та сили духу.

"З Днем Державного прапора!! Тепер це не просто два кольори - синій і жовтий! Це символ свободи, нескореності і сили духу! Слава тобі, великий народе!" – привітав зі святом Горбунов.

Андре Тан

Дизайнер зазначив, що неабияк пишається своєю країною. Україна вже пів року бореться з Росією і дає їй гідну відсіч, а синьо-жовті кольори стали символами незламності та свободи.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

" Я на 100% впевнено пишу це зараз: наразі у світі найсильніший та найбільш заряджений енергією прапор — саме нашої вільної України. Прапор такої країни ототожнюється з мужністю, хоробрістю, з загальнолюдськими цінностями, за які зараз іде боротьба. Моє серце наливається гордістю, коли величезна кількість людей з усього світу носять нашу символіку. Не даремно саме "вільний" жовтий та "той, що заряджає енергією" синій стали кольорами PANTONE цього року. Пишаюсь, пишаюсь і ще раз пишаюсь! Слава нашому Прапору", - написав дизайнер.

Катерина Бужинська

Виконавиця привітала з Днем Прапора. Артистка зазначила, що українці мають берегти та шанувати синьо-жовтий стяг, який нині у всьому світі є символом незламності та свободи.

Катерина Бужинська / Фото: instagram.com/buzhynska

"Наш прапор - це символ свободи і незалежності, слави і відродження та перемоги України. Його маємо берегти і шанувати, як найвищу національну святиню. Мить, коли підіймається Прапор України та звучить Державний Гімн, - це момент піднесення, який сповнює серця гордістю за рідну країну. Тож нехай синьо-жовтий стяг і надалі вселяє в серце кожного українця гордість та спонукає на нові подвиги заради своєї Батьківщини. Від усього серця бажаю вам мирного неба, щоб ваше життя завжди було яскравим і багатим, як кольори нашого Державного стяга: синім і мирним, як небо, та жовто-золотистим, як пшеничні поля України! Доброго здоров'я, добробуту і щастя кожній родині. Україна переможе", - привітала артистка.

Ілона Гвоздьова

Танцівниця побажала усім українцям блакитного та мирного неба над головою. А прапор нехай й надалі розвивається вітром та всиляє у кожного віру у світле майбутнє.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним, мирним і блакитним, а урожай - щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в'ється на вітру і наповнює душу патріотизмом, силою і прагненням до світлого майбутнього. Бережіть себе і вірте у нашу перемогу!" – написала танцівниця.

Катерина Осадча

Ведуча у День Прапора показала рідкісне фото зі своїм старшим сином. Осадча зазначила, що синьо-жовті кольори – це символи свободи. А День Прапора України нині святкують у всьому світі.

Катерина Осадча зі старшим сином / Фото: instagram.com/kosadcha

"Сьогодні не тільки наше свято, День нашого прапора тепер з нами відзначає весь світ, адже в кожному куточку світу від Нової Зеландії до Гренландії синьо-жовтий - це символ свободи, боротьби і сили духу народу. Нас стали впізнавати за кольорами прапора в усьому світі і висловлювати підтримку. Ми сильна нація з міцним духом і freedom blue та energizing yellow тому ще одне підтвердження! З Днем Державного прапора України!" – привітала українців Осадча.

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