День прапора України: Дорофєєва, Джамала, Тополя та інші зірки вітають українців зі святом

Знаменитості вітають з особливим для країни святом та дякують ЗСУ за можливість вільно тримати прапор України.

Щороку 23 серпня українці святкують День Державного прапора.

Однак вже другий рік поспіль державні свята в Україні набувають особливого значення. Понад півтора року українці відстоюють свою незалежність та самобутність, адже країна-агресорка росія нахабно вторглася на території суверенної країни та захотіла їх відібрати.

Українські військові мужньо захищають кордони України та дають змогу співвітчизникам почуватися в тилу в безпеці та святкувати державні свята.

Українські знаменитості вітають з Днем Державного прапора України, дякують українським захисникам та діляться, що для них означають синьо-жовті кольори.

Джамала

Виконавиця зазначила, що прапор – це символ нашої незламності та свободи. Саме завдяки українським захисникам, в Україні майорять синьо-жовті кольори.

"Прапор – це символ нашої свободи, нашої боротьби та незламності. Ми можемо малювати синьо-жовтим свої паркани, ми можемо пекти синьо-жовтий торт, ми можемо зав'язувати синьо-жовті стрічки та шити синьо-жовту сукню. І жадібно шукати очима наші кольори, наш прапор! Слава Україні! Героям Слава!" – написала артистка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Анна Саліванчук

Акторка написала, що вже другий рік українці святкують державні свята в умовах повномасштабного російського вторгнення. Артистка захоплюється, що, попри війну, в країні не забувають свої символи. Також Анна наголосила, що українці мають подякувати ЗСУ, що ми можемо жити мирним життям та будувати плани на майбутнє.

"Сьогодні Україна святкує одне з визначних свят - День Державного прапора України. Цього року свято святкується в умовах повномасштабного вторгнення та, попри війну, ми не забуваємо про наші державні свята та символи. Сьогодні наші захисники відстоюють нашу землю, щоб кожен з нас міг спокійно насолоджуватися життям та планувати майбутнє в рідній країні. Кожен має пам'ятати історію нашої України та проносити її через покоління. Війна в нашій Україні довела ще раз, що ми сильний народ, сильна нація сильної країни", - зазначила артистка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Катерина Бужинська

Виконавиця показала прапор України, який отримала від українських захисників. Артистка подякувала ЗСУ та побажала, аби скоріше настало мирне життя.

"Вітаю з Днем Державного прапора України! Наш прапор - святиня! Сьогодні, у час, коли українські воїни захищають рідну землю, виборюючи її суверенність та недоторканість, саме Державний прапор України є постійним супровідником бійців на передовій та в тилу. Державний символ додає нам наснаги, примножує силу духу й спонукає на мужню боротьбу за Україну та її народ. Перемоги нам і мирного неба!" – написала співачка.

Катерина Бужинська / Фото: instagram.com/buzhynska

Наталка Денисенко

Акторка привітала всіх із Днем прапора України та зазначила, що війна навчила її цінувати державні символи.

"З Днем Державного прапора України. Наш незламний символ. Кольори, що гріють серце. Цінувати, плекати і берегти своє - це те, чому навчила мене війна, і те, що я ніколи не забуду!" – написала знаменитість.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Надя Дорофєєва

Співачка привітала з особливим для України святом та пояснила, що для неї означають кольори прапора.

"Синій – свобода, енергія – жовтий. З Днем Державного прапора України!" – зазначила артистка.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Наталія Могилевська

Виконавиця зазначала, що прапор України – це символ незламності та сили, а синьо-жовті – це кольори нашої перемоги.

"Наш прапор - це символ духу та незламності, стійкості та сили! І, звичайно ж, колір нашої перемоги! Зі святом, українці! З Днем Державного прапора!" – написала артистка.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар показався в центрі Києва з прапором України. Ведучий зазначив, що синьо-жовті кольори – це щит кожного українця.

"Пам'ятаю ще з Майдану наративи про прапор: "Це ж не рушник, що ви їм обв'язуєтеся". Військові часто беруть з собою прапори, збирають підписи, дарують побратимам, командирам, простим людям…Це великий символ. Ні, не рушник. Це щит. І він дає силу, яка нам зараз так потрібна. З Днем Державного прапора", - написав ведучий.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Тарас Тополя

Музикант показав архівне фото, яке було зроблене під час його служби на фронті. На знімку артист разом з побратимами тримає прапор України.

"З Днем Державного прапора! Вічний символ нашої єдності, незламності і боротьби", - зазначив музикант.

Гурт "Антитіла" на фронті / Фото: instagram.com/antytila_official

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