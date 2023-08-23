Скандал із пишнотілою скульптурою у Львові: хвиля хейту та зрештою напад вандалів (фото)

У ніч проти 23 серпня вандали спробували підпалити скульптуру "Впевнена". За справу взялася поліція.

Соцмережі та Львів заполонила дискусія через фігуру пишнотілої жінки, скульптуру якої встановили у Стрийському парку. Чимало містян не в захваті від такого мистецтва і вбачають у цьому несмак, інші ж навпаки захоплюються відвертою і реалістичною роботою автора.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про скандал довкола скульптури "Впевнена" авторства київського митця Василя Корчового.

Минулого тижня у Стрийському парку в середмісті Львова була встановлена колекція сучасної скульптури, яка формує новий "Скульптурний маршрут". Йдеться про вісім робіт із сірого граніту українських і закордонних митців, зокрема з Японії та Болгарії.

Скульптура "Впевнена" у Львові / Фото: Львівська міська рада

Хейтери скульптури "Впевнена"

Найбільше дискусій викликала робота "Впевнена" київського митця Василя Корчового у вигляді огрядної оголеної жінки. У соцмережах та безпосередньо в парку здійнялася хвиля хейту: невдоволені називали скульптуру "огидною", "монстром", "непотребом" і висловлювали переконання, що вона своїм виглядом "травмує дітей".

▶ На YouTube-каналі можна переглянути за цим посиланням відео: "Впевнена: у Львові вирує скандал довкола незвичної скульптури"

Після навали хейту куратор проєкту Павло Гудімов заявив, що цей факт "ще раз підтверджує завелику відстань між суспільством і культурою, яка сидить у бульбашці".

Гудімов також пояснював у коментарі виданню "Твоє місто", що скульптура "Впевнена" спрямована на те, аби люди зрозуміли: тілесна краса є в усіх проявах.

"Зараз є особлива історія з директоркою музею Голодомору Лесею Гасиджак. Це жахливо [...] Суспільство мусить зрозуміти, що час відходити від канонів краси", – сказав куратор проєкту.

Реакція автора скульптури на хейт

Сам автор скульптури Василь Корчовий каже, що звик до критики своєї творчості, але за галасом щодо роботи "Впевнена" не стежить, бо ніколи.

"Стежить дружина. Вона сидить у фейсбуці і оце все читає, переживає. А я кажу: "Що тобі з того? Хіба це погано? Це реклама врешті-решт. Скандали спеціально замовляють, щоб втриматися на плаву. А тут нічого не треба робити – твого чоловіка і так рекламують на всю катушку", – розповів митець виданню kp.ua.

Український скульптор Василь Корчовий / Скриншот

"Якби я зробив щось не так, і зумисно щось не так, тоді б мене це зачепило. А я зробив все так – створив красиву жінку. Наполягаю, це красиві жінки. Якщо комусь такі не подобаються, то хай буде красива скульптура", – додав Корчовий.

Хто став на захист "Впевненої"

Водночас чимало українців та українок виступили на захист скульптури. Зокрема, поряд із пишнотілою гранітною жінкою сфотографувався мер Львова Андрій Садовий разом із дружиною Катериною Кіт-Садовою.

"З якого боку не глянь, мистецтво в парку таки чудова ідея", – підписав викладений у Мережу знімок міський голова.

Мер Львова Андрій Садовий із дружиною Катериною біля скульптури "Впевнена" / Фото з Facebook-сторінки Садового

Водночас працівниця Львівської міськради Тетяна Кожокар закликала припинити оцінювати людей за зовнішністю:

"Відчепіться один від одного. На фото скульптура жінки. Нормальної жінки. Як би для "декого" то не виїдало очі, не здавалося рекламою фастфуду чи "нездорового" способу життя".

А український художник-ілюстратор Максим Паленко відреагував на гостру дискусію довкола фігури жінки, створивши карикатуру.

"Як я люблю вже традиційні для українців тести на почуття прекрасного", – написав Паленко в Мережі.

Карикатура на дискусію про скульптуру "Впевнена" / Автор: художник-ілюстратор Максим Паленко

Хейтери скульптури "просто не готові прийняти той факт, що люди можуть бути і такими", на думку української блогерки, авторки YouTube-каналу "Це ніхто не буде дивитись!" та співавторки проєкту "Палає" Емми Антонюк.

"Допустимі варіації того, як має виглядати чоловік, значно ширші (у всіх сенсах) від того, що суспільство пробачить жінці. І це дуже не ок, бо лицемірство – це бридко. А суспільна уява, в якій жінка не живе, а прикрашає, має бути скоригована. Заради дівчат, які колись стануть дорослими жінками і не мусять проживати сором і ненависть до себе", – написала Антонюк у Мережі.

На скульптуру напали вандали

У ніч проти 23 серпня невідомі вандали пошкодили скульптуру "Впевнена", обливши її переробленим мастилом та спробувавши підпалити.

"Схиляюсь до того, що цей акт вандалізму відбувся на замовлення. Поки триває слідство і встановлення осіб, які скоїли цей акт – я не володію інформацією про корінь зла", – написав у Мережі Гудімов.

"Особи, які вдіяли таке, мають бути знайдені та притягнені до відповідальності. Львів і Україна ніколи не будуть середньовічною провінцією, незважаючи на такі старання. P.S. Чекаю на розмову з слідчим", – додав куратор проєкту.

Пошкоджена скульптура "Впевнена" у Львові / Фото з Facebook-сторінки Павла Гудімова

У поліції Львівської області повідомили, що правохоронці вже проводять перевірку щодо інциденту зі скульптурою і вирішують питання правової кваліфікації.

Під дописом Гудімова про пошкодження мистецького витвору користувачі висловили обурення актом вандалізму. Зокрема, український музикант Олександр Положинський написав: "Впевненість таким способом не знищиш".

Реакція українців на пошкодження "Впевненої":

"Це не від великого розуму діяння";

"Дикість. Сучасне мистецтво можна сприймати/не сприймати, але паплюжити... То вже злодійство!"

"Ну що за нелюди!! Але так теж гарно, як на мене";

"Середньовіччя";

"Боюся, що інші скульптури теж під загрозою. Сумно. Соромно".

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