Дружина Віктора Павліка показала себе 11-річною у Трускавці

У Трускавці на дружину Віктора Павліка Катерину Реп'яхову наринули спогади.

Так, вона згадала, як 17 років тому гуляла вулицями міста разом з мамою. У сторіз своєї сторінки в Instagram Катерина розмістила декілька кадрів з минулого і показала, який вигляд мала у 11 років.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Окрім того, Катерина також спробувала відтворити ті самі пози у тих самих місцях, фото у яких були зроблені, коли вона була маленькою.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

Також Реп'яхова розповіла, що гуляючи парком у Трускавці, її зірковий чоловік, побачивши вуличних музикантів, долучився до них та просто на вулиці заспівав декілька пісень.

Нагадаємо, що не так давно Катерина Реп'яхова розсекретила, що стала бізнесвумен. Дружина Віктора Павліка відкриває магазин під власним брендом, який спеціалізуватиметься на дитячому одязі і товарах для дітей.

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