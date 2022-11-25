Джамала розсекретила, де в Європі пішли до садочка її діти

Батьки виконавиця допомагають їй у догляді за дітьми, коли вона у відрядженнях.

Українська співачка Джамала, поділилася, що поки брала участь у польській версії проєкту "Танці з зірками", її діти жили у Туреччині разом з сестрою артистки Евеліною.

Цей період Джа згадує зі сльозами, йдеться у програмі ЖВЛ:

"Вони дуже сумували. Щоразу це спілкування через WhatsApp – тільки дратуєш себе, нічого не зрозуміло. Маленький тільки починає говорити… З ними непросто, але без них неможливо. Якщо ми думаємо, що діти мають звикати до нового місця за 15 хвилин, це неправда. Їм так само стресово і нова мова", - прокоментувала виконавиця.

JAMALA: "Ми сьогодні освітлюємо світ своєю сміливістю"

Та після того, як Джамала вибула з польських "Танців", вона забрала дітей до себе і нині з ними перебуває у Варшаві. Як розповіла артистка, у Варшаві її сини пішли до дитячого садочку. З дітьми, каже Джа, їй допомагають батьки, коли артистці треба поїхати у відрядження.

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала розповіла, що з кав'ярнею чоловіка, яку 10 жовтня під час ракетного обстрілу Києва зруйнували російські окупанти. Також співачка зізналася, чи приносить бізнес нині дохід родині.

Читайте також: