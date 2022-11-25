Джамала рассекретила, где в Европе пошли в садик ее дети

Родители исполнительницы помогают ей в уходе за детьми, когда она находится в командировках.

Украинская певица Джамала поделилась, что пока участвовала в польской версии проекта "Танцы со звездами", ее дети жили в Турции вместе с сестрой артистки Эвелиной.

Этот период Джа вспоминает со слезами, говорится в программе ЖВЛ:

"Они очень скучали. Каждый раз это общение через WhatsApp – только раздражаешь себя, ничего не понятно. Маленький только начинает говорить… С ними непросто, но без них невозможно. Если мы думаем, что дети должны привыкать к новому месту за 15 минут, это неправда. Им так же стрессово и новый язык", — прокомментировала исполнительница.

JAMALA: "Мы сегодня освещаем мир своей смелостью"

После того, как Джамала выбыла из польских "Танцев", она забрала детей к себе и сейчас с ними находится в Варшаве. Как рассказала артистка, в Варшаве ее сыновья пошли в детский сад. С детьми, говорит Джа, ей помогают родители, когда артистке нужно уехать в командировку.

Джамала с сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала рассказала, что сейчас с кофейней мужа, которую 10 октября во время ракетных обстрелов Киева разрушили российские оккупанты. Также певица призналась, приносит ли бизнес доход семье.

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