Екснаречену Кличка Панеттьєрі примусово відправили до реабілітаційного центру – ЗМІ

Екснаречена українського боксера Володимира Кличка – американська акторка Гайден Панеттьєрі – опинилася в реабілітаційному центрі.

Про це виданню In Touch повідомило джерело, що наближене до сім'ї. Акторку нібито примусово відправили на лікування до реабілітаційного центру 6 жовтня. Сталося це після того, як родич Панеттьєрі прибув до Лос-Анджелеса, щоб надати допомогу артистці.

Гайден Панеттьєрі / Фото: Associated Press

Стан Гайден його нібито стурбував, тож були прийняті радикальні рішення щодо її лікування. Ба більше, виявилося, що в будинку акторки проживав її екскоханий-аб'юзер Браян Гікерсон, який під час їхніх стосунків жорстоко бив Панеттьєрі. Тож, стурбований родич артистки також вигнав чоловіка з її дому.

Зазначається, що сім'я втрутилася в особисте життя акторки після того, як на сполох забили прихильники зірки. Фани були неабияк стурбовані її нещодавнім інтерв'ю виданню People, де вона мала нетверезий вигляд. Користувачі припустили, що в Панеттьєрі, у якої були проблеми зі зловживанням наркотичних речовин, стався зрив.

Гайден Панеттьєрі / Фото: instagram.com/people

До речі, сама акторка тоді також коментувала скандальне відео. Артистка спростувала рецидив та пояснила, чому мала нетверезий вигляд.

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