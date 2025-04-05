Емінем вперше став дідусем: який вигляд має його онук і як назвали

Емінем, Гейлі Джейд Скотт з чоловіком / © instagram.com/hailiejade

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У американського репера Емінема народився перший онук.

Радісну звістку про поповнення у родині повідомила єдина біологічна донька виконавця Гейлі Джейд Скотт. У своєму фотоблогу дівчина вперше оприлюднила кадри новонародженого. На світлині зображений хлопчик у боді з капюшоном, а позаду нього видніється його ім'я. Так, крихітку назвали Еліотом Маршалом.

Водночас стало відомо, що онук Емінема, справжнє ім’я якого Маршал Брюс, насправді народився ще 14 березня цього року. Проте повідомити щасливу новину родина наважилася лише зараз, на початку квітня.

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Онук Емінема / © instagram.com/hailiejade

"Щаслива дата пологів. Три тижні з моменту появи на світ маленького Е", – замилувала Гейлі Джейд Скотт.

У коментарях Гейлі вже засипали привітанням:

Друзі, ви будете чудовими батьками! А в Елліота будуть найкращі дядько та дідусь!

Дідусь купить тобі пересмішника

Вітаємо! Такі щасливі за вас

Зазначимо, батьком дитини став Еван МакКлінток, з яким донька Емінема у стосунках від 2016 року. Закохані зіграли весілля у травні минулого року.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський показав свого сина Оскара та здивував, як однорічний малюк підріс.