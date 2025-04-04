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Віталій Козловський вперше за тривалий час показав сина та як він підріс
Артист поділився прогулянкою сонячним Києвом.
Український співак і військовослужбовець Віталій Козловський потішив фанів сімейним контентом.
У своєму фотоблогу виконавець показав свого первістка Оскара, якому нещодавно виповнився один рік. На кадрі малюк у шапочці та куртці крокує вулицями Києва. За руку його тримає зірковий тато й мама Юлія Бакуменко. Родина помилувалася столицею у весняний сонячний день.
Крім того, Віталій показав ще один кадр, де вже постає з сином наодинці. На їхньому тлі видніються багатоповерхівки. У сторіз Юлія зазначила, що всією родиною вони пішли на фотосесію. Подружжя запланувало зробити тематичні фото й відео з Оскаром напередодні Великодня.
Зазначимо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк поставив під сумнів службу в ЗСУ колишнього підопічного Козловського. Поки що сам артист не коментує зміни у своїй військовій службі та доволі рідко виходить на зв'язок з фанами.
Нагадаємо, нещодавно акторка Дженніфер Лопес поділилася рідкісним фото з небінарною дитиною. 17-річна Емма щасливо попозувала із зірковою мамою на Бродвеї.