Віталій Козловський вперше за тривалий час показав сина та як він підріс

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/yuliabakumenko

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Український співак і військовослужбовець Віталій Козловський потішив фанів сімейним контентом.

У своєму фотоблогу виконавець показав свого первістка Оскара, якому нещодавно виповнився один рік. На кадрі малюк у шапочці та куртці крокує вулицями Києва. За руку його тримає зірковий тато й мама Юлія Бакуменко. Родина помилувалася столицею у весняний сонячний день.

Син Віталія Козловського / © instagram.com/vkozlovsky_music

Крім того, Віталій показав ще один кадр, де вже постає з сином наодинці. На їхньому тлі видніються багатоповерхівки. У сторіз Юлія зазначила, що всією родиною вони пішли на фотосесію. Подружжя запланувало зробити тематичні фото й відео з Оскаром напередодні Великодня.

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Віталій Козловський з сином / © instagram.com/vkozlovsky_music

Зазначимо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк поставив під сумнів службу в ЗСУ колишнього підопічного Козловського. Поки що сам артист не коментує зміни у своїй військовій службі та доволі рідко виходить на зв'язок з фанами.

Нагадаємо, нещодавно акторка Дженніфер Лопес поділилася рідкісним фото з небінарною дитиною. 17-річна Емма щасливо попозувала із зірковою мамою на Бродвеї.