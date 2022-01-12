Фани захейтили Каменських через відверте відео з Потапом, де він хропе

Фани захейтили Каменських через відверте відео з Потапом, де він хропе

Артистка любить знімати чоловіка, коли він відпочиває.

Українська співачка Настя Каменських разом з чоловіком, продюсером та репером Потапом вирушили у відпустку.

Після насичених трудових буднів подружжя дозволило собі розслабитися та насолодитися відпочинком у теплій та сонячній Мексиці. Закохані набираються сил перед початком нового робочого року у Тулумі.

Там Потап і Настя насолоджуються місцевими казковими краєвидами, смачною кухнею, а також просто релаксують. Під час одного такого релаксу Каменських зняла кумедне відео.

Певно, ролик артистка робила вранці, коли Настя вже встигла прийняти душ, а її чоловік відпочивав. На сторінці в Instagram зірка розмістила кумедне відео, на якому Потап солодко спить: "Мій коханий храпунцель", - підписала відео Каменських.

Фанати, своєю чергою, подякували Насті за такий відвертий та водночас смішний контент: "На це можна дивитися нескінченно", "такий смішний, просто неможливо", "з дітьми разів 40 передивилися".

Проте були й ті юзери, які присоромили Настю: "якщо коханий, то навіщо на весь світ висміювати", "дай поспати людині", "знущаєтеся, поки чоловік спить? Ну навіщо", "думаю, Потап не зрадіє".

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