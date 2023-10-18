"Голос країни-13": у новому випуску стануть відомі імена всіх фіналістів

Цієї неділі о 21:00 телеканал "1+1 Україна" покаже другий випуск вокальних "кросбатлів" європейського сезону "Голосу країни".

Минулого тижня телеглядачі вже мали змогу побачити один з двох півфіналів, які вперше відбулися в оновленому форматі. Цього недільного вечора змагання між учасниками команд продовжиться далі.

Майрамік Авоям / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Розпочне цей випуск "кросбатлів" команда Івана Клименка. Продюсер викличе на батл Надю Дорофєєву. Від Клименка на сцену вийде Вероніка Коваленко та заспіває пісню "Біля серця", написану своїм тренером. Для дівчини цей виступ - шанс довести всім, що вона гідна вокалістка. А ще - показати себе нову, не схожу на ту, якою колись була у дитячому "Голосі країни". Її опоненткою стане Майрамік Авоян, яка тимчасово проживає у Німеччині. Дівчина візьметься за німецький хіт на знак вдячності країні, що її прихистила. Майрамік прагне, аби всі, хто послухає її виступ, навіть не розуміючи мови, змогли відчути потрібні емоції та енергетику.

"Вероніка вміє дуже потужно співати, що і показувала у минулих етапах. Але цього разу, я попросив, аби всі ми побачили на сцені серце. Їй вдалося це зробити. Кожна нота викликала мурахи. Я пишаюсь, коли так круто співають мої пісні", - зазначив Іван Клименко.

Вероніка Коваленко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Хто саме пройде у суперфінал, стане відомо у неділю о 21:00.

Далі Надя Дорофєєва викличе на батл Юлію Саніну. Надя зізналася, що мріяла про це від самого початку. Від своєї команди співачка представить Едгара Єнокяна. Хлопець виконає пісню своєї наставниці "Кохаю, але не зовсім", змінивши її під себе. Цей виступ для Едгара стане дуже відповідальним, адже у співака почалися проблеми зі зв'язками, тож у будь-який момент голос може його підвести.

"Подивимось, чи не підведе мене мій голос. Дух точно не підведе, а ось голос", - поділився Едгар.

Едгар Єнокян / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Його опоненткою від команди Юлії Саніної у "кросбатлі" стане засновниця українського хору в Німеччині Галина Печеніжзька. Галина заспіває всесвітньо відому пісню Why must we wait until tonight, виконавицею якої є Тіна Тернер. Співачка хоче, аби після її виступу кожна жінка відчула себе привабливою та гарною.

Хто зійдеться в батлах у другому півфіналі, як минуть виступи та хто з учасників переможе, дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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