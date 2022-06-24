Гвоздьова розповіла про шалені ревнощі чоловіка: "Я тебе просто вб'ю"

Гвоздьова розповіла про шалені ревнощі чоловіка: "Я тебе просто вб'ю"

Хореографиня Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван Хомячук у шлюбі майже 8 років.

Пара, як й інші сім'ї, свариться. Знаменитість розсекретила причини конфліктів з коханим.

Як поділилася артистка у програмі "Зірковий шлях", все через її роботу. А почалося все з участі в шоу "Танці з зірками".

"І всі сварки, які були протягом усіх 9 років участі у проєкті, були лише на тему танців, партнерів, повсякденних тренувань", - поділилася знаменитість.

Зі свого боку, Іван зізнався, що не дивиться виступи коханої з партнерами: "Я захоплююся, коли вона танцює одна, але коли це з чоловіком – неприємно".

Танцівниця додала, що Іван ревнує її навіть до стовпа.

"Він каже: "Я тебе просто вб'ю і все", - поділилася вона.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

А одного разу, ще на початку стосунків пари, через ревнощі вони роз’їхалися на місяць. Тоді їх помирив кум. Чоловік відвіз Ілону та Івана до РАЦСу подати заяву на реєстрацію шлюбу.

Нагадаємо, Позитив пояснив свої поцілунки із Надею Дорофєєвою на фото. Артист зізнався, що означає провокаційна світлина.

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